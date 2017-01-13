Участники «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном» призвали международную общественность предотвратить репрессии и давление оказываемое на армянских активистов со стороны правительства и правоохранительных органов Армении, об этом говорится в заявлении, распространенном Платформой.

«Платформа — инициатива граждан Азербайджана и Армении, которые хотят внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта. Однако, армянские общественные деятели и миротворцы, заявившие о поддержке этой миротворческой инициативы, подверглись серьезному давлению со стороны правительства и правоохранительных органов Армении», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сразу же после открытого выступления в СМИ Азербайджана в поддержку мирной инициативы в Нагорном Карабахе была временно задержана молодая поэтесса Лусине Нерсисян. Кроме этого, беспрецедентному преследованию подверглись в Ереване родственники гражданского активиста Армена Вирабяна, обратившегося к властям Азербайджана с просьбой о предоставлении политического убежища. Преследованию и давлению подверглись также активистка из Еревана Тамелла Арзуманян и писательница из США Анна Пайтян, а также их родственники.

Участники «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном» призвали международную общественность предпринять усилия для прекращения давления на этих армянских активистов, информирует Репорт.