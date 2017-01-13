Военный аэродром Меззе на юго-западе Дамаска подвергся в пятницу ракетному обстрелу со стороны ВВС Израиля. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

По его информации, атака вызвала пожар на территории аэропорта, который находится в пяти километрах от президентского дворца.

Командование сирийской армии, в свою очередь, предупредило о последствиях для Израиля в связи с «вопиющей» атакой, передает ТАСС.

Несколько взрывов произошли 13 января в окрестностях военного аэродрома Меззе. Машины скорой помощи направлены на место происшествия. Дополнительной информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет.

Авиабаза Меззе является важнейшим стратегическим объектом и используется, в основном, элитными отрядами сирийской республиканской гвардии.