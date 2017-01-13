14 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно, временами пойдут дожди. Во второй половине дня будет переменная облачность, в основном без осадков. Порывистый северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4°, днем 6-9° тепла, в Баку ночью 2-4°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 60-70%. В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью местами будет туман, в некоторых северных и восточных районах возможны дожди, в горах снег. Западный ветер ночью и утром местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 1-6° тепла.