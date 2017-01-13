Бакинское транспортное агентство (БТА) завершило установку системы GPS в столичных автобусах.

Об этом сообщил в пятницу Trend завсектором связи с общественностью БТА Маис Агаев.

«В настоящее время система GPS тестируется, и в ближайшие дни она будет представлена общественности», — сказал Агаев.

Маис Агаев добавил, что система позволит решить многолетние проблемы маршрутной автобусной сети и в целом, всей транспортной системы Баку.

«Посредством системы GPS можно будет осуществить полный контроль над работой пассажирских автобусов. В свою очередь, пассажиры посредством терминалов, установленных на остановках, смогут получать точную информацию о движении автобусов», — отметил представитель БТА