

Распространилась аудиозапись директора сельской школы Шамкирского района Акифа Намазова.

Работавшая в этой школе лаборанткой Хатира Алиева предоставила musavat.com звукозапись того, как директор школы собирал взятки с учителей.

На звукозаписи, которая, как утверждается, принадлежит директору школы, у учительницы, диплом которой не был подтвержден, требуют взятку в размере 500 манатов. Директор школы говорит, что можно исправить результаты экзаменов, утверждая, что ему позвонили из министерства, и он должен дать ответ. Он приглашает учительницу прийти к нему в кабинет на разговор. Учительница говорит, что у нее нет денег, а директор говорит, чтобы она собрала хотя бы 300 манатов для решения этого вопроса. Директор утверждает, что должен срочно дать ответ в министерство, поэтому учительница должна передать ему деньги.

Напомним, что работавшая лаборанткой в полной средней школе им.М.Сулейманова села Ашагы Сейфели Шаркирского района Хатира Алиева обратилась в редакцию и выдвинула серьезные обвинения против директора школы. По ее словам, директор взял у нее взятку, а затем уволил путем шантажа.

Директор же обвинил лаборантку в неэтичном поведении и сказал, что она была уволена именно по этой причине.

Минобразования распространило информацию о проведении серьезного расследования в связи с этим скандалом. По информации сайта Ölkə.az директор школы Акиф Намазом уволен.