«Ни для кого не секрет, что 99 процентов продаваемых в нашей стране лекарственных средств импортируется из-за рубежа. Однако несколько ранее по инициативе главы государства состоялась церемония закладки фундамента фармацевтического завода», — заявил министр здравоохранения Огтай Ширалиев.

По его словам, примерно через 2 недели в стране будет заложен фундамент еще одного фармацевтического завода. Он отметил, что с целью функционирования в Азербайджане производящих самые современные и высококачественные препараты заводов, наша страна ведет переговоры с другими странами. «Производство в Азербайджане лекарственных средств является очень важным для нас», — цитирует его слова агентство АПА.

Министр здравоохранения отметил, что отношение врачей к больным является очень важным.

«В последнее время в этой области также наблюдается положительная тенденция. К сожалению, мы не можем говорить, что все 120 тысяч медработников добросовестно служат народу. Конечно, имеются отдельные проблемы. Однако, если раньше я получал 4-5 писем с благодарностью в год, то сейчас только на электронную почту в день поступают десятки писем с признательностью. В медиа, на телеканалах увеличилось число положительных отзывов в связи со здравоохранением, что радует нас», — отметил Ширалиев.