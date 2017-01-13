Агентство Bloomberg запустило онлайн-счетчик затрат на обеспечение безопасности Дональда Трампа в Нью-Йорке.

Около башни Trump Tower, расположенной на Манхэттене, круглосуточно дежурят усиленные наряды полиции, подходы и подъезды к зданию огорожены металлическим забором. Эти меры дорого обходятся городской казне.

По оценкам мэрии, к моменту вступления в должность нового президента США на охрану первого лица будет потрачено 35 миллионов долларов.

Согласно данным городского совета, безопасность Трампа обходится в один миллион долларов в день. Таким образом, со дня избрания главы государства до момента принятия им присяги, затраты составят около 70 миллионов долларов.

После церемонии инаугурации затраты на безопасность Трампа будут зависеть от того, где он будет находится — в Вашингтоне или Нью-Йорке. В любом случае, отмечает агентство, обеспечивать усиленную охрану небоскреба Trump Tower придется постоянно.

Трамп победил на президентских выборах 8 ноября 2016 года, церемония его вступления в должность назначена на 20 января.