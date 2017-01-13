Турецкий парламент одобрил основные положения конституционной реформы, касающиеся перехода на президентскую форму правления.

Как передает агентство Anadolu, проект изменений в основной закон, предполагающих введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, существующей с момента образования Турецкой Республики в 1923 года, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).

Поправки расширяют полномочия президента. В частности, он получает право издавать указы, назначать министров, выносить на референдум вопрос о конституционных изменениях. При этом глава государства может не прекращать членство в партии, как это предусматривает действующая норма.

После принятия поправок по пунктам парламент Турции вынесет их на референдум, если за это проголосуют более 330 депутатов. Ожидается, что ПСР и ПНД (Партия национального движения), имеющие в сумме 355 мест в парламенте, проголосуют за референдум, в то время как оппозиционные партии — левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) — против. РП и ПДН обвиняют президента Турции Тайипа Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.