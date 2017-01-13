Популярная азербайджанская певица Флора Керимова обвинила другую известную певицу, депутата Милли меджлиса Азербайджана Зейнаб Ханларову в том, что она добилась закрытия доступа ей в телеэфир.

Как передает Vesti.Az, Ф.Керимова заметила: «Как и прежде, она всюду ставит мне преграды. Но я не Ниса Гасымова, которую, она на несколько лет фактически изгнала из страны. Я вправе открыто, не таясь, говорить правду моему народу, и никакая Зейнаб не может это право у меня отобрать».

Далее в социальной сети Керимова пишет, что Ханларова хотела действовать против меня чужими руками, сама, затаившись в кустах.

«Она действительно испугалась. Она испугалась, что я расскажу правду об известной шекинской истории. Напрасно она вывела меня из себя. Пошла куда-то наверх, но все это бесполезно, я молчать не стану. Ведь я сидела себе спокойно, давно политикой не занимаюсь», — резюмировала Керимова.