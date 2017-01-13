«Было совершенно понятно, почему Москве не хотелось назначать армянского военного на этот пост, и было понятно, что она обязательно что-нибудь придумает. Некоторые конспирологи даже предполагали, что с Лукашенко была определенная договоренность на этот счет, это было чуть-ли не разыграно для того, чтобы сорвать назначение армянского военного, но я не думаю, что это так. Думаю, что в Москве нашли что-то положительное в демарше Лукашенко и с удовольствием этим воспользовались. Это, конечно, была такая интрига местного значения, деревенская интрига с Бордюжей, который произнес вслух «Нагорно-Карабахская Республика». Это была попытка подольститься армянской стороне. Я не знаю – насколько это удалось. Это очень характерная история с отношением к этому вопросу, потому что сторонники присутствия Армении в ОДКБ пытаются это не комментировать, а противники глубокой интеграции с Россией оказались в двойственном положении: они с одной стороны вообще против ОДКБ, а с другой стороны они очень обижены на то, что в ОДКБ не назначили армянского человека. Это противоречие очень характерно для нынешнего состояния этой части армянской оппозиции».

Об этом заявил политический обозреватель радио Эхо Кавказа, Радио Свобода (Прага) Вадим Дубнов в беседе с Первым Информационным, комментируя смену генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжы и назначение на эту должность заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова.

– А этот факт вообще не отразиться ли на авторитете ОДКБ, если он, конечно, у нее есть, потому что страны ОДКБ не могут решить элементарный вопрос – смена генсека по принципу ротации. Тогда как будет дальше функционировать это организация?

– Нет, ну а что?! Будем и дальше наблюдать за увлекательным состязанием по части того – что более бессмысленно, ОДКБ или ЕврАзЭС? Это гонка обещает быть долгой, увлекательной, с непредсказуемой развязкой.

– А Семериков будет временным исполняющим обязанности генерального секретаря или будет работать и дальше, и вообще секретариат ОДКБ не будет отдан Армении?

– Это – аппаратные игры. С аппаратной точки зрения, думаю, что Москве выгодно было бы как можно дольше держать Семерикова в качестве ИО, потому что его окончательное назначение начальником ОДКБ будет совсем уж вопиющим фактом нарушения принципа ротации. А ИО – это гораздо удобнее.

С другой стороны, я думаю, что Москва будет максимально тянуть с назначением армянского представителя. Думаю, если нужно, армянской стороне будут даны объяснения, армянская сторона поймет и удовлетворится, и это не очень сложно, потому что власть Армении легко поймет, а оппозиция легко научится над этим смеяться.

– Азербайджанские медиа сразу же начали комментировать факт смены Бордюжы в пользу азербайджанской пропаганды, якобы Бордюжу наказали за то, что он произнес слово «НКР» и этим «признал» Карабах и т.д. В этом может быть доля правды вообще?

– Нет, нет, я думаю, это то, что я сказал – трехсторонняя провинциальная интрига, в сюжете провинциального театра. Азербайджану пока дали бонус не назначения армянского начальника ОДКБ, Еревану это немножко компенсировали вопиющим заявлением Бордюжы, который абсолютно ничем не рисковал. Он все равно уходил, и его заявление было частью пакета его ухода.

– Но ведь это Москва говорила на самом деле, а не Бордюжа, не так ли? Если да, то какое это послание было, предупреждение Азербайджану?

– Нет, Азербайджан тут не причем. Это было маленькое утешение Армении за то, что она не получила пост начальника ОДКБ.

– В предыдущих интервью Вы часто говорили, что иногда Ереван, руководство Армении, в рамках ОДКБ или других интеграционных структур, говорит то, что Москва сама не хочет говорить другим партнерам. В этом заключается значение или роль Армении в данном контексте? То есть то, что Армения помогает поддерживать авторитет ОДКБ или регулировать отношения России с другими партнерами – Беларусью, Казахстаном и т.д.

– Я не думаю, что Армения помогает урегулировать какие-нибудь отношения. К сожалению, не думаю, что Армении, в рамках ОДКБ или Евразийского союза, предоставлена роль медиатора или вообще участника, чьи полномочия простираются дальше собственных границ. Но я думаю, что членство Армении во всех этих организациях было абсолютно обязательно и принципиально для Москвы, поскольку если ее там не будет, это будет скандально.

– Тогда как должен действовать Ереван рамках этих организаций – в смысле поддерживания своих интересов?

– Мне трудно давать советы в этом смысле, но я думаю, что самым правильным было бы понимание реальности и отказ от иллюзий по этому поводу. После последнего происшествия на границе Армении единственным утешительным фактом может быть было то, что Ереван испытывал гораздо меньше иллюзий на счет российского участия, чем это было в апреле.

– Москва предупредила. Там, конечно, не было адресной оценки, но в заявлении ОДКБ было сказано, что это провокация на территории Армении.

– Да, это было частью все того же пакета с не назначением, с уходом Бордюжы и т.д. Я не думаю, что эти слова нужно воспринимать как некий действенный акт. Москва никогда не будет помогать Еревану в его противостоянии с Азербайджаном, если, конечно, не случится что-то уж совсем фатальное в отношениях России и Азербайджана, например, чтобы не сглазить, Азербайджан не собьет случайно самолет или еще что-нибудь, но этого не будет.

– То есть, это заявление не будет иметь эффект сдерживания Азербайджана?

– Думаю, единственное, что Ереван может себе позволить в этой ситуации, это – не строить лишних иллюзий и достаточно адекватно это объяснить своему населению. Кстати говоря, армянское общество не очень склонно питать такие иллюзии.