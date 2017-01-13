Азербайджанские таможенники пресекли попытку ввоза гражданином Ирана около 180 гр. героина во внутренних органах.

«Сотрудниками таможенного поста «Гоша тепе» Билясуварского таможенного управления во внутренних органах (кишечнике) гражданина Ирана Мохаммада Резы Джамшида были обнаружены три упаковки героина и одна упаковка наркотика в его носке. Общий вес обнаруженного у иранского гражданина героина составил 176,48 гр.», — сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Также при нем были обнаружены и изъяты 14,277 гр. метамфетамина и 65 таблеток метадона.