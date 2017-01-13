«Успех Азербайджана сегодня является результатом всесторонних, конкретных и целенаправленных усилий последних нескольких лет».

Как сообщает Report, об этом говорится в статье президента Азербайджана Ильхама Алиева «Экономические приоритеты Азербайджана в 2017 году», опубликованной на официальном сайте Всемирного экономического форума.

В статье президента отмечается, что реализация глобально значимых проектов в различных секторах экономики, включая энергетику, пошла на благо не только Азербайджану, но также способствует региональному и международному сотрудничеству.

«Поставка азербайджанского природного газа на европейские рынки посредством проекта Южного газового коридора внесет существенный вклад в укрепление энергетической безопасности Европы. В контексте данного проекта, 87% работы по разработке газоконденсатного месторождения Шах-Дениз II, 72% работы по расширению трубопровода Южного Кавказа, 60% работ по строительству Транс Анатолийского газопровода (TANAP) и 30% работ по Трансадриатическому газопроводу (TAP) были завершены. Стоит отметить, что Шах-Дениз является одним из крупнейших газовых месторождений в мире с доказанными запасами не менее 1,2 триллиона кубических метров», — говорится в статье.

Президент также отметил, что Азербайджан приступил к осуществлению крупных проектов в целях дальнейшего укрепления своего транзитного потенциала. Так, в этом году планируется завершить строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а в прошлом году были завершены все строительные работы на азербайджанском участке транспортного коридора север-юг.

«Таким образом, Азербайджан превращается в важный транспортный узел. Сегодня приоритетом нашей экономической политики является дальнейшая диверсификация экономики, путем развития ненефтяного сектора», — заявил президент.

Он отметил шаги по строительству промышленных парков и зон. По словам президента, в 2018 откроются несколько заводов в Сумгаитском химическом промышленном парке с инвестициями на сумму порядка 2 млрд. долларов США. Также ведется работа по развитию сферы IT, туризма.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан также очень успешен в спорте, наряду с рядом других областей.

«Наши достижения являются ощутимыми и видимыми, но мы также сталкиваемся и с вызовами. Продолжающийся глобальный экономический кризис повлиял на экономику Азербайджана. Тем не менее, мы успешно преодолеваем эти вызовы в рамках соответствующих мер. Для обеспечения более устойчивого развития была принята стратегическая дорожная карта; продолжались всеобъемлющие структурные, институциональные, денежные, финансовые и другие реформы; улучшилось налоговое и таможенное управление; и обеспечивается прозрачность во всех областях. В качестве примера, таможенные сборы увеличились на 53%, несмотря на снижение товарооборота за 10 месяцев прошлого года», — говорится в статье.

«Я уверен, что 2017 год будет годом экономического развития Азербайджана. Мы будем продолжать внедрять эффективные экономические реформы. В то же время мы будем увеличивать расходы на социально-ориентированные инициативы. Диверсификация нашей экономики почти завершена. В настоящее время почти 70% нашего ВВП идет из-за пределов нефтяной промышленности. Наша главная цель сегодня заключается в диверсификации нашего экспорта. Меры, принятые в 2016 году приведут к реализации этой цели. Азербайджан уже занимает 37-ую позицию в Индексе глобальной конкурентноспособности Всемирного экономического форума (первые в СНГ ), и мы полны решимости укрепить этот прогресс», — резюмируется в статье президента Ильхама Алиева.