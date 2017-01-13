Азербайджанский тяжелоатлет Интигам Заиров потерял надежду на получение серебряной медали в Летних олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Как сообщает Report, Международный олимпийский комитет оштрафовал спортсмена, выступающего в весовой категории 94 кг.

Причиной стал положительный повторный анализ допинг-теста. Выяснилось, что вице-чемпион Европы 2009 года принимал на лондонской олимпиаде дегидрохлорметилтестостерон (Туринабол). Заиров был лишен шестого места и соответствующего диплома. Четыре атлета до него не смогли пройти допинг-тест, поэтому он получил шанс получить серебро.

Отметим, что допинг-тест Интигама Заирова был положительным и на Летней олимпиаде 2008 года в Пекине. Он не прошел допинг-тест также на чемпионате мира 2015 года, в связи с чем бы отстранен от соревнований на 8 лет.