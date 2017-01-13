«2016 год был кризисным для Армении, хотя череда внутренних и внешних неудач не являлась сюрпризом. А в 2017 функции Армении, как независимого государства, продолжат ослабевать, будет расти влияние России в стране, а это означает, что Армения станет более уязвимой с точки зрения экономической и национальной безопасности, так как Армения в 2013 году уже сделала свой внешнеполитический выбор, присоединившись к Евразийскому экономическому союзу, уступив Москве прерогативу принимать военно-политические решения. В беседе с «Первым информационным» такое мнение выразила ведущий эксперт по вопросам обороны и безопасности Лондонского аналитического центра Jane’s Intelligence Лилит Геворгян, подводя итоги событий, произошедших в Армении и вокруг нее за 2016 год.

Касаясь Карабахского урегулирования, эксперт авторитетного центра отметила, что высока вероятность возобновления военный действий: «Если Москва и Баку придут к согласию, а общественность выступит против достигнутого соглашения, то, возможно, решение Карабахского конфликта будет принудительным – путем быстрого и более кровавого наступления, и это, конечно же, Баку сделает это с ведома Москвы. Это может стать основанием для армянских сторонников существующего ныне пакета урегулирования – убедить общественность в том, что Армения не в состоянии сохранить «НКР» (кавычки наши – Минвал.аз) в рамках нынешних границ».

Армянская сторона, по словам Лилит Геворгян, в вопросе Карабахского урегулирования нуждается в новом видении, во власти, которая будет сформирована путем свободных х выборов, власти, которая в случае необходимости сможет противостоять стратегическому союзнику – России – при столкновении интересов двух стран.

«2016 год был годом кризиса, хотя череда внутренних и внешних неудач не была сюрпризом. Нынешняя политическая элита выбрала систему управления, которая очень эффективна с точки зрения удержания власти. Однако это управление осуществляется за счет безопасности и независимости страны.

Как и в остальных странах ЕАЭС, в Армении власти вносят косметические изменения, что является методом контроля социального недовольства. Серьезных системных изменений, то есть, справедливых выборов, серьезной борьбы с коррупцией, свободной правовой системы не будет. Помимо так называемых «кампаний по очарованию», таких как формирование нового правительства, изменения стиля общения с общественностью, арест группы чиновников по обвинению в коррупции и обещаний внести реформы власти Армении, по всей вероятности, ужесточат контроль за реальной оппозиционной прессой и лицами, имеющими оппозиционные взгляды.

Причиной этого является растущий уровень бедности. Согласно данным Всемирного банка и критериям, 76 процентов населения Армении в 2015 году находилось за чертой бедности. Это серьезная опасность для системы. Эмиграция в определенной степени облегчит ситуацию. Но нынешняя власть продолжит опираться на свои традиционные рычаги – для того, чтобы усмирить серьезные протесты. Что касается внешней политики, то власти РА и граждане в основном сделали свой выбор, в 2013 году присоединившись к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Как и ожидалось, РА постепенно уступает Москве свою прерогативу принимать военно-политические решения. Тесная интеграция с Россией полезна для правящей верхушки РА. Она снижает риск серьезных социальных бунтов, учитывая, что Москва не скрывает своей враждебности по отношению к демократическим системным изменениям, особенно в странах ЕАЭС. В 2017 году функции Армении, как независимого государства, продолжат ослабевать, будет расти влияние Москвы, а это означает, что Армения станет более уязвимой с точки зрения экономической и национальной безопасности», — отметила эксперт.