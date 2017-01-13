В Баку ограблены известные певцы.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован на территории Бинагадинского района.

Согласно информации, известный певец Рамал Исрафилов вышел со свадьбы и направлялся домой. В это время неизвестные на автомобиле преградил путь его автомобилю, угрожая ножом, потребовали у него деньги. Они забрали деньги, заработанные певцом на свадьбе, и скрылись с места происшествия.

В этот же день на территории Бинагадинского района аналогичный случай произошел и с бывшим членом группы Şeron, руководителем группы Şadan с Интизаром Мамедовым. Двое неизвестных преградили путь певцу и потребовали у него деньги. Они забрали заработанные им на свадьбе деньги и покинули территорию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции, выяснилось, что разбой совершили 5 членов одной группировки. Сотрудники РУП задержали четверых из них — Багирова Вазеха Валех оглу (известный по прозвищу «Васька», ранее судимый за убийство), Гюндуз Агаев и двое других (их имена не разглашаются).

Еще один член группировки сбежал из страны.

По факту возбуждено уголовное дело в Бинагадинском районном управлении полиции, ведется расследование.