В Джалилабадском районе совершено самоубийство.
Как сообщает АПА, жительница села Фетуллагышлаг Тюнзаля Алиева (1994 г.р.) повесилась в пристройке во дворе собственного дома. Причины суицида пока неизвестны.
По факту ведется расследование.
В Джалилабадском районе совершено самоубийство.
Как сообщает АПА, жительница села Фетуллагышлаг Тюнзаля Алиева (1994 г.р.) повесилась в пристройке во дворе собственного дома. Причины суицида пока неизвестны.
По факту ведется расследование.
Дата: 2017/01/13 10:46
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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