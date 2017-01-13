В Джалилабадском районе совершено самоубийство.

Как сообщает АПА, жительница села Фетуллагышлаг Тюнзаля Алиева (1994 г.р.) повесилась в пристройке во дворе собственного дома. Причины суицида пока неизвестны.

По факту ведется расследование.