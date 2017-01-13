Колумнист-сатирик The New Yorker Энди Боровиц отреагировал на критические заявления актрисы Мерил Стрип в адрес избранного президента США Дональда Трампа.

Так, Боровиц написал шуточный материал о том, что в России после высказываний звезды запретили все фильмы с ее участием.

Сатирик сообщил о том, что российское правительство установило в стране полный запрет на киноленты с участием Мерил Стрип. При этом меры вступили в силу немедленно, в чем смогли убедиться посетители московского кинотеатра Kinoteatr 16, где агенты взяли штурмом аппаратную киномеханика и изъяли копию ленты «Флоренс Фостер Дженкинс».

Кроме того, автор статьи сообщил, что с утра вторника полицейские начали поквартирные обходы с целью конфисковать DVD с фильмами актрисы. Тогда-то, как уверяет колумнист, российские граждане почувствовали на себе полную силу запрета.

«Я был в ужасе. Они выломали дверь. Жена кричала. Они не ушли, пока я не отдал им «Мама мия»!» – привел Боровиц слова петербуржца Василия Дмитровича.

При этом российский президент Владимир Путин, как говорится в шутливом материале, во время интервью на одном из российских телеканалов не стал комментировать введение запрета, сказав лишь, что Стрип переоценивают.