Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 13 января установлен на уровне 1.7867 маната, а евро — 1.8970 маната.
Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 13 января установлен на уровне 1.7867 маната, а евро — 1.8970 маната.
Дата: 2017/01/13 9:36
Раздел: Азербайджан, Экономика
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