Собака президента США по кличке Санни укусила 18-летнюю девушку, друга четы Обама, за лицо, врачу пришлось наложить швы, сообщило издание TMZ.

По информации издания, инцидент произошел в понедельник, когда девушка находилась в гостях в Белом доме. Гостья подошла к собаке, чтобы погладить и поцеловать, а та в ответ укусила ее в лицо, чуть выше правой щеки.

В сообщении отмечается, что семейный врач Ронни Джексон после осмотра пришел к выводу, что девушке необходимо наложить швы на рану.

У покидающего пост президента две португальские водяные собаки — четырехлетняя Санни и восьмилетняя Бо. Белый дом отказался давать комментарии по этому поводу.