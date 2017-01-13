Прокуратура Южной Кореи завершила допрос вице-председателя компании Samsung Electronics Ли Джэён, который проходит в качестве подозреваемого по делу о коррупционном скандале вокруг бывшего президента страны Пак Кын Хе, передает Газета.ру со ссылкой на «Ренхап».
Сообщается, что допрос в общей сложности длился 22 часа.
По словам близкого к следствию источника, Джэён в ходе допроса заявил, что Пак Кын Хе заставляла его компанию давать средства организациям, которые связаны с близкой подругой тпрезидена Чой Сун Силь.