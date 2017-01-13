Прокуратура Южной Кореи завершила допрос вице-председателя компании Samsung Electronics Ли Джэён, который проходит в качестве подозреваемого по делу о коррупционном скандале вокруг бывшего президента страны Пак Кын Хе, передает Газета.ру со ссылкой на «Ренхап».

Сообщается, что допрос в общей сложности длился 22 часа.

По словам близкого к следствию источника, Джэён в ходе допроса заявил, что Пак Кын Хе заставляла его компанию давать средства организациям, которые связаны с близкой подругой тпрезидена Чой Сун Силь.

«На основании прецедентов можно сказать, что даже если взятка была дана под давлением, давший ее все равно будет наказан. Заявление Ли может стать лишь смягчающим обстоятельством», —цитирует агентство слова источника.