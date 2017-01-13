США всегда будут выступать против идеи санкций в отношении Израиля.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Марк Тонер.

«Как друг и союзник Израиля, мы всегда будем выступать против односторонних санкций в отношении него», — сказал Тонер на регулярном брифинге.

Он также отметил, что США «не хотели бы видеть любые действия Совета Безопасности (СБ) ООН, которые были бы попыткой навязать Израилю решение» ближневосточного кризиса.

Наряду с этим Тонер подчеркнул, что нынешняя администрация США, слагающая с себя полномочия 20 января, выступает против переноса американского посольства в Иерусалим.

«Я думаю, госсекретарь Джон Керри, как и другие представители этой администрации, четко выражали свои взгляды по переносу посольства в Иерусалим и возможным осложнениям, к которым это может привести», — сказал он. По его словам, «до окончания полномочий нынешней администрации наша политика будет заключаться в том, что перевод посольства в Иерусалим был бы ошибкой».

Советники избранного президента США Дональда Трампа ранее заявляли, что новая администрация, вступающая в свои права 20 января, решит вопрос о переносе посольства в Иерусалим.

Американский конгресс еще в 1995 году принял закон о переносе в Иерусалим посольства США в Израиле. Однако из-за спорного статуса этого города тогдашний президент США Билл Клинтон решил воспользоваться своими полномочиями и отложить воплощение в жизнь данного решения.

Следующие американские президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама также следовали данному примеру. В Иерусалиме расположено генеральное консульство США.

В конце декабря прошлого года СБ ООН принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став накладывать вето на проект, благодаря чему его удалось принять. Трамп заявил, что это затруднит достижение мира на Ближнем Востоке.