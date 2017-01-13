Цена на импортируемый в нашу страну бензин марки Aİ-95 выросла и составила 1,05 маната.

Как сообщили Репорт из источников в SOCAR, рост цен произошел из-за того, что эта марка бензина не производится в нашей стране, а импортируется из-за рубежа.

Согласно информации, в будущем цены на бензин марки Aİ-95 будут меняться в зависимости от курса национальной валюты и цены на премиумный бензин в мире.

Однако рост цен не коснулся производимого в Азербайджане бензина марки Aİ-92, который используют большинство автомобилистов. Рост цен на бензин других марок и дизельное топливо не ожидается.

Так как Aİ-95 импортируется из других стран, цены на него не регулируются Тарифным Советом. Цены на Aİ-95 устанавливаются в свободном режиме, отталкиваясь от цен в мире.