Сегодня состоялась встреча главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и российского предпринимателя, члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сулеймана Керимова, на которой обсуждалась возможность открытия в регионе филиала образовательного центра «Сириус».

Напомним, Керимов входит в состав попечительского совета указанного центра, созданного в Сочи в декабре 2014 года Образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Цель работы «Сириуса» – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Рамазан Абдулатипов, в частности, выразил слова благодарности в адрес фонда, при поддержке которого был создан образовательный центр «Сириус». По его словам, Сулейман Керимов реализовал в Дагестане огромное количество добротных и важных проектов, и проект «Сириус» также крайне необходим в республике.

«Сегодня Дагестану необходимо заняться подготовкой грамотных, квалифицированных и культурных людей. Если мы сможем вырастить такую будущую смену, то нам удастся обеспечить качественное развитие самого Дагестана. Мы очень заинтересованы в этом проекте и готовы оказать максимальную помощь в его реализации», — цитирует главу региона РИА «Дагестан».

Со своей стороны Керимов заявил, что планирует приступить к работе уже в ближайшее время. «Специалисты готовы делиться опытом в данном направлении. От руководства республики требуется только поддержка проекта», — уточнил он.