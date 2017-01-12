Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об учреждении юбилейной медали «10-летие Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики (2007-2017)».

Согласно Положению «О юбилейной медали «10-летие Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики (2007-2017)», указанной медалью награждаются работники миграционных органов, образцово выполняющие свои обязанности, показавшие высокие показатели на службе, которым принадлежат особые заслуги в организации деятельности, развитии и укреплении органов миграции Азербайджана, а также лица, активно участвующие в реализации государственной политики в сфере миграции, в управлении и в регулировании миграционных процессов.

Полномочия по награждению юбилейной медалью «10-летие Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики (2007-2017)» осуществляет соответствующий орган исполнительной власти.

Юбилейная медаль носится на левой стороне груди. Если у награжденного имеются другие ордена и медали, то юбилейная медаль крепится после них.