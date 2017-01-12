Минобороны России и Генштаб Вооруженных сил Турции подписали меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Как отмечается, меморандум подписан в четверг в Минобороны России в ходе консультаций Вооруженных сил России и Турции по вопросам российско-турецкого взаимодействия в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ) в Сирии.

«Документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов, а также порядок действий сторон по предотвращению инцидентов при нахождении самолетов и беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии», — говорится в сообщении.