Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко во вранье и коррупции. Об этом он сказал в эфире канала «112.ua».

«Я думаю, что все понимают, что власть барыг банально торгует должностями. И вместо того, чтобы реально менять что-то для людей, просто продают эти должности. Президент сегодня представил, как главный представитель власти страны, очередного барыгу», — так Саакашвили отозвался о назначении 12 января нового губернатора Одесской области Максима Степанова.