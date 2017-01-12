Министерство внутренних дел подняло перед Генпрокуратурой ходатайство для дачи правовой оценки действиям Мехмана Гусейнова, оклеветавшего полицейских, обвинив их в тяжких преступлениях.

Как отметили Report из министерства, сотрудники пост-патрульной службы были проинформированы о том, что 9 января в 19:45 на пересечении улиц братьев Мардановых и Ази Асланова в Насиминском районе двое лиц проявили неуважение к окружающим, нарушив общественный порядок.

Хотя прибывшие на место происшествия сотрудники полиции попросили их соблюдать общественный порядок, они преднамеренно не подчинились законным требованиям полиции и продолжили противозаконные действия.

Было установлено, что доставленными в управление полиции лицами являются Мехман Гусейнов и Акрем Тахмазов и в соответствии с Кодексом административных правонарушений их задержали.

10 января в отношении А.Тахмазова и М.Гусейнова был составлен протокол по ст. 535.1 Кодекса административных правонарушений (преднамеренное неподчинение законным требования сотрудника полиции) и вместе с собранными материалами направлен в суд.

Решением суда А.Тахмазов был арестован в административном порядке сроком на 10 дней, а М.Гусейнова освободили, оштрафовав на 200 манатов.

Однако в интервью журналистам М.Гусейнов сказал, что был похищен полицейскими, заявил о незаконном ограничении его свободы, физическом и психологическом давлении и этим пытался ввести общественность в заблуждение и нанести ущерб имиджу полиции.

О результатах расследования будет предоставлена дополнительная информация.