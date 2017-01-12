Министр иностранных дел Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц пообещал продолжить поддерживать Минскую группу в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Данное заявление было сделано на проведенном в четверг заседании постоянного совета ОБСЕ, говорится в сообщении на сайте организации.

«Что касается нагорно-карабахского конфликта, Курц пообещал поддержку Минской группы и отметил важный вклад его личного представителя, посла Анджея Каспшика и руководителя Группы планирования высокого уровня полковника Ганс Лампалзера», — говорится в сообщении.