Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение «О повышении заработных плат государственных служащих» от 9 июля 2008 года.

В приложение «О месячных должностных окладах государственных служащих в Азербайджане» данного распоряжения внесены изменения.

Согласно изменениям, повышаются зарплаты руководителя аппарата Верховного суда Азербайджана и его заместителя, заведующего отделом обеспечения аппарата и его заместителя, заведующего вспомогательным отделом аппарата, советника председателя Верховного суда, помощника председателя Верховного суда, управляющего делами Верховного суда, заведующего отделом в управлении делами Верховного суда, заместителя заведующего отделом и заведующего сектором в аппарате Верховного суда.