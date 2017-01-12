Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о применении закона «О регулировании налоговых задолженностей налогоплательщиков на первое января 2017 года», предусматривающий списание части налоговой задолженности граждан.

Согласно указу, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту предложения по приведению в соответствие с законом «О регулировании налоговых задолженностей налогоплательщиков на первое января 2017 года» действующих нормативно-правовых актов Президента; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным законом и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным законом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Согласно указу, полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренного в статьях 1, 2.1, 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.3 закона, осуществляет министерство по налогам Азербайджана.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с законом «О регулировании налоговых задолженностей налогоплательщиков на первое января 2017 года» и проинформировать об этом Кабинет министров.

Налоговая амнистия охватит 44,7 тысячи налогоплательщиков, в том числе 1 037 — в государственном секторе. По процентным задолженностям будет списано 386,4 миллиона манатов, включая задолженности представителей государственного сектора на 125,5 миллиона манатов. В то же время у 6 304 налогоплательщиков планируется списать три миллиона манатов, которые были начислены им в качестве финансовых санкций за нарушение правил наличных расчетов. В целом же налоговые санкции будут списаны у 13 780 налогоплательщиков на сумму 234 миллиона манатов.

При условии погашения в течение января 2017 года 30 процентов финансовых санкций будет списано 70 процентов оставшихся санкций. При условии погашения в течение января-февраля 2017 года 50 процентов налоговых санкций будут списаны оставшиеся 50 процентов санкций, а при условии погашения в январе-марте 2017 года 70 процентов финансовых санкций будут погашены оставшиеся 30 процентов от санкций.

Если говорить о распределении налоговых задолженностей по регионам, то по процентным задолженностям на Баку приходится 288,3 миллиона манатов, а на регионы — 98 миллионов манатов. По финансовым санкциям — 138,5 миллиона и 98,5 миллиона манатов соответственно.

Общая налоговая задолженность в Азербайджане составляет 1,527 миллиарда манатов, в том числе на процентные задолженности приходится 386,4 миллиона манатов, на финансовые санкции — 237,1 миллиона манатов.

Закон подразумевает также списание налоговых задолженностей (процентных долгов и финансовых санкций), по которым было принято судебное решение о принудительном погашении, но которые еще не были погашены на первое января 2017 года.