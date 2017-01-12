В Баку внесены определенные изменения в движение автотранспорта на вспомогательной дороге Московского проспекта и на въезде с автотрассы Баку-Сумгайыт на «Шамахинку», сообщили в четверг в пресс-службе ОАО «Азеравтойол».

В часы пик на этой территории всегда возникают пробки. Поэтому, чтобы въезжающие на территорию автотранспортные средства не мешали друг друга, правая крайняя полоса на вспомогательной дороге Московского проспекта выделяется только для автомобилей, движущихся по автодороге Бакинская кольцевая-1.

Чтобы отделить правую крайнюю полосу от двух других полос, будут установлены железобетонные блоки до первого разворота над туннелем. Таким образом, автотранспортные средства, въезжающие с кольцевой дороги, смогут разворачиваться только на втором развороте над туннелем, а также ехать прямо к кругу «20 Января». Таким образом, это несколько уменьшит пробки на данной территории.

Еще одно изменение на «Шамахинке» связано с расширением дороги на 3-4 метра вправо.

Подготовительные работы уже начаты. После расширения на дороге будет создана еще одна полоса.

На первоначальном этапе работы по расширению будут вестись на участке Московского проспекта от его пересечения с Бакинской кольцевой-1 до пересечения с улицей вторая Алатава.

Работы планируется провести в кратчайшие сроки, по возможности не мешая движению транспортных средств.