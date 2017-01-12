Ассоциация содействия развитию гражданского общества в Азербайджане (AVCİYA) требует от руководства Клуба веселых и находчивых (КВН) положить конец провокации.

Как сообщили АПА в AVCİYA, структура в связи с этим обратилась к руководству Клуба.

В обращении отмечается, что азербайджанский народ категорически против выступления на 28-м международном фестивале веселых и находчивых «КВН-2017» команды «С хлебом и солью» из вымышленного «Нагорного Карабаха».

«Факт оккупации Арменией Нагорного Карабаха и других территорий Азербайджана признает не только Россия, но и весь мир. Все осведомлены о том, что более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами, а ВС Армении беспощадно убили множество людей. Наглядным примером этого является принятая в 2016 году резолюция ПАСЕ за номером 2085.

47 стран-участниц Евросоюза проголосовав за эту резолюцию, признали Армению оккупантом и потребовали вывода армянских войск с оккупированных территорий. Армения для легализации оккупации, вот уже 25 лет пытается добиться признания Нагорного Карабаха как независимого государства, однако у них не получается достигнуть этой цели», – говорится в обращении.

AVCİYA сообщает, что выступление команды самопровозглашенного «Нагорного Карабаха» на этом фестивале служит поддержкой оккупационной политике Армении: «Ассоциация содействия развитию гражданского общества Азербайджана требует немедленно приостановить выступление на фестивале команды «С хлебом и солью», представляющую самопровозглашенную «Нагорно-Карабахскую Республику», которая была сформирована на оккупированных землях Азербайджана, и воспрепятствовать созданию замешательства в общественном мнении. Мы считаем, что МИД Азербайджана, Министерство культуры и туризма, посольство Азербайджана в РФ, диаспорские организации должны принять неотложные меры для пресечения этой провокации».