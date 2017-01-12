Страны-участницы ОБСЕ еще не достигли консенсуса вокруг вопроса продления мандата ряда полевых миссий ОБСЕ. Председательство ОБСЕ продолжает проводить переговоры относительно этого вопроса, чтобы достичь скорейшего согласия. Об этом в ответ на письменный запрос Tert.am сообщили из пресс-службы ереванского офиса ОБСЕ.

Отметим, что пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян, говоря о статусе ереванского офиса ОБСЕ, отмечал, что на данный момент невозможно достичь консенсуса по поводу решения о продлении мандата ереванского офиса ОБСЕ.

«Армения поддерживает деятельность ереванского офиса ОБСЕ и оказывает постоянное содействие, в частности, в рамках принимаемых в ОБСЕ соответствующих решений», — отмечал он.

Отвечая на вопрос о том, сколько будет действовать ереванский офис ОБСЕ в случае если мандат не будет продлен, сообщили: «До принятия странами-членами ожидаемого по части продления мандатов соглашения, полевые миссии будут оставаться открытыми и продолжат административные, а также не имеющие с мандатом работы. Поскольку переговоры продолжаются, находятся сейчас в процессе, то мы не можем делать делать предположений на этот счет».