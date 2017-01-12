«Две страны должны найти в себе силы и мудрость, дипломатические возможности для разрешения этой сложной ситуации», — заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг невозвращения Арменией тела погибшего азербайджанского солдата в результате инцидента на армяно-азербайджанской границе, сообщает агентство Репорт.

«Ключ решения находится в руках обеих сторон», — добавила она, уклонившись при этом от прямого ответа на заданный азербайджанскими журналистами вопрос.

29 декабря прошлого года при попытке перехода азербайджано-армянской государственной границы разведгруппа ВС Армении попала в засаду и понесла большие потери. В ходе боев без вести пропал военнослужащий ВС Азербайджана, рядовой Гурбанов Чингиз Салман оглу.