Центральный банк Азербайджана установил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 13 января.
Как сообщили в ЦБА, курс установлен на уровне 1,7867 маната.
Центральный банк Азербайджана установил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 13 января.
Как сообщили в ЦБА, курс установлен на уровне 1,7867 маната.
Дата: 2017/01/12 17:31
Раздел: Азербайджан, Экономика
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