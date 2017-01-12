

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил своего старшего сына Рустама Эмомали исполняющим обязанности мэра Душанбе. Соответствующий указ глава государства подписал в четверг, 12 января, передает портал «Азия плюс».

Отмечается, что 29-летний Рустам Эмомали до последнего момента возглавлял Агентство по борьбе с коррупцией и финансовому контролю. Он является самым молодым генералом на пространстве СНГ.

Бывший градоначальник — Махмадсаид Убайдуллоев — руководил столицей 20 лет. Он отправлен в отставку вместе со всеми своими заместителями и главами районов города.