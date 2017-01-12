Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц и глава МИД России Сергей Лавров обсудят в Москве нагорно-карабахское урегулирование, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, передает Тренд.

Переговоры пройдут в рамках официального визита главы ОБСЕ в Москву 17-18 января.

Действующий председатель ОБСЕ и глава внешнеполитического ведомства России обменяются мнениями по вопросам предстоящего председательства Австрии в ОБСЕ в этом году, обсудят взаимодействие на этой площадке, в том числе с учетом вызовов, которые связаны с региональными конфликтами, сказала Захарова.