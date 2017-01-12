Президент Украины Петр Порошенко назначил на пост губернатора Одесской области Максима Степанова, кандидатуру которого ранее одобрил кабмин, передает РИА Новости.

«Уверен в том, что мое решение о назначении человека, который победил на конкурсе на пост главы областной государственной администрации Максима Степанова — это правильное решение,» — сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что Степанов имеет два высших образования, опыт работы в городской администрации, а также охарактеризовал нового губернатора как человека, который готов принять на себя ответственность и не будет «ездить по заграницам».

Ранее Степанов возглавлял полиграфический комбинат «Украина». Он также занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации, работал в НАК «Нафтогаз Украины», Государственной налоговой администрации Украины.

В ноябре 2016 года Михаил Саакашвили, занимавший пост губернатора Одесской области, подал в отставку. Он объяснил это тем, что власти страны не хотят бороться с коррупцией и обвинил Порошенко в покровительстве преступным «кланам» в регионе. Позже стало известно, что экс-губернатор создает новую политическую партию и активно ищет источники финансирования.

Губернатор Одесской области Максим Владимирович Степанов родился 18 августа 1975 года в городе Сковородино Амурской области (Россия).

В 1998 году окончил Донецкий государственный медицинский университет имени Максима Горького, в 2004 году — Киевский национальный экономический университет по специальности «Международная экономика». Магистр международной экономики, кандидат экономических наук.

20 декабря 2016 года стало известно, что Степанов выиграл конкурс на пост главы Одесской областной государственной администрации (ОГА), объявленный ранее президентом Украины Петром Порошенко после отставки Михаила Саакашвили.