Утром в четверг, 12 января, спустя месяц после задержания Александра Лапшина в Минске, удалось организовать визит консула государства Израиль в Белоруссии Юлии Рачинской в СИЗО, где содержится арестованный блогер, сообщает израильский 9-й Канал.

Этого визита удалось добиться при вмешательстве депутата Кнессета Ксении Светловой («Сионистский лагерь») и заместителя министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели.

По словам Светловой, целый месяц ушел на то, чтобы добиться визита консула к Лапшину из-за противодействия белорусских властей.

«Очень надеюсь, что, учитывая хорошие отношения между Израилем и Азербайджаном, возникшую проблему удастся решить, и Лапшина освободят, — сказала Светлова. — Насколько понимаю, блогер готов положительно обдумать возможность принести извинения азербайджанской стороне взамен на гарантии освобождения и отмены требования об экстрадиции».

Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах в апреле 2011 и октябре 2012 годов.

С целью пропаганды незаконного режима, созданного на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, Лапшин на своей странице в соцсети представил Нагорный Карабах как «независимое государство», и, поддерживая «независимость» непризнанного режима, неоднократно выступал с призывами, направленными на нарушение территориальной целостности Азербайджана.

Лапшин был задержан правоохранительными органами Беларуси, проводятся меры по его экстрадиции в Азербайджан.