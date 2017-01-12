Чиновники Министерства обороны Украины внесли ряд правок в статьи на портале Википедия, сообщает украинская газета «Вести». В частности, ведомство изменило место рождения русского богатыря Ильи Муромца.

Согласно общепринятой версии, Илья Муромец родился в деревне Карачарово, неподалеку от Мурома (Владимирская область). Однако в министерстве уверены, что родиной богатыря является город Моровск (Моровийск) под Черниговом, который в древности назывался Муромском. При этом, как отмечается на сайте украиноязычного раздела Википедии, место рождения богатыря точно неизвестно, пишет Lenta.ru.

Внесение правок, как предполагает издание, связано с первым украинским фэнтези-фильмом о супергероях «Сторожевая застава», который создавался под эгидой Госкино. В картине, премьера которой запланирована на осень текущего года, отстаивается версия о том, что русские богатыри на самом деле родом с Украины.

28 декабря бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что писатель Федор Достоевский, художник Илья Репин и композитор Петр Чайковский были представителями «уникальной украинской цивилизации».