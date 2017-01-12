Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и подготовку к межсирийским переговорам, сообщается на сайте Кремля.

«Основное внимание уделено ситуации в Сирии. Отмечено, что достигнутые при посредничестве России и Турции договоренности между правительством Сирийской Арабской Республики и умеренной оппозицией о прекращении боевых действий в целом соблюдаются. Условлено продолжить активные совместные усилия по подготовке межсирийских переговоров в Астане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств также обсудили восстановление полномасштабных торгово-экономических связей и проведения в заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией.