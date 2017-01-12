Государственный фонд социальной защиты населения (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защите населения планирует в ближайшие дни начать перечисление пенсий на счета пенсионеров.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минтруда Эльман Бабаев на своей странице в Facebook.

«В ближайшие дни начнется процесс перечисления на счета пенсионеров средств, необходимых для финансирования пенсий за январь 2017 года. Каких-либо проблем с финансированием пенсий в Азербайджане нет», — отметил Э.Бабаев.

Он отметил, что с учетом новогодних праздников осуществление определенных технических процедур по перечислению пенсий на пластиковые карточки пенсионеров началось позже. По словам Бабаева, расценивать это как финансовые проблемы неверно.