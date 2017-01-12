Госсовет КНР поставил отношения с Россией по важности на второе место, на первом – США. Об этом указано в документе «Политика Китая в отношении стратегического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (АТР), пишет «Коммерсант».

Авторы концепции отметили, что отношения между Китаем и США «оставались стабильными с 2015 года и даже в определенной степени развивались». А Россия выступает «крупнейшим соседом, стратегическим партнером и дипломатическим приоритетом».

На третьем и четвертом месте по важности в Китае считают отношения с Индией и Японией. Сообщается, что о них «сказано достаточно сдержанно, но доброжелательно».

Данный документ Госсовет КНР выпустил впервые в истории. Его основные положения – принципы мирного сосуществования. Странам АТР предлагается создать условия для совместного экономического развития «при уважении различий друг друга». Также Китай предложил всем партнерам «отказаться от менталитета холодной войны, уважать легитимные интересы и озабоченности друг друга».