В Баку пассажирский автобус совершил ДТП, есть пострадавшие.

Как сообщает Report, авария произошла на проспекте Зии Буниятова в Наримановском районе.

Так, потеряв управление за рулем автобуса №20 марки «Daewoo», Тебриз Гусейнов 1984 г.р. врезался в ограду на обочине дороги.

В результате ДТП пострадали пассажиры – Ганира Мамедзаде 1994 г.р., Аиша Расулова 1991 г.р. и Хураман Джаббарова 1951 г.р. Все они доставлены на машинах скорой помощи в больницу.

Факт расследуется сотрудниками пост-патрульной службы.