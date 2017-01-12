Турецкие власти устанавливают системы распознавания лиц для повышения уровня безопасности на турецких приграничных КПП.

Как передает РИА Новости, об этом заявил министр таможни и торговли Турции Бюлент Тюфенкчи.

«Если человек, находящийся в розыске, попытается перейти границу вместе с пассажирами и водителями транспортных средств, новая система распознавания идентифицирует его личность. Эта инновация вносит важный вклад в борьбу с международным терроризмом и преступностью», — сказал Тюфенкчи в интервью агентству Anadolu.

«Кроме того, фотографии лиц, пересекающих границу, вносятся в совместную с Главным управлением полиции базу данных, что создает основу для привлечения к ответственности преступников в будущем, более эффективной борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой, в том числе оружия и наркотиков, торговлей людьми», — добавил он.

По его словам, новая система распознавания лиц уже установлена на 11 КПП на границе Турции с Ираном, Ираком и Сирией.