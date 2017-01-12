Несмотря на поручение президента Владимира Путина сократить военное присутсвие в Сирии, Россия его усилила, сообщает Fox News со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Источники сообщили, что Россия перебросила в Сирию четыре боевых самолета Су-25 на свою базу в начале этой недели. Один из собеседников телеканала рассказал, что самолеты приземлились в Иране на дозаправку. Всего, по данным Fox News, на российской базе в Сирии находятся 36 боевых самолетов и вертолетов.

Собеседник добавил, что Россия также перебросила в Сирию дополнительные силы из военнослужащих по контракту, в том числе и военных из Чечни. Источник Fox News не уточнил количество человек, отправленных в Сирию.

29 декабря Владимир Путин согласился с предложением Минобороны уменьшить военное присутствие России в Сирии. Он согласился с этим предложением после того, как Россия достигла договоренностей о прекращении огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.

Россия проводит военную спецоперацию в Сирии с конца сентября 2015 года.