Facebook займется разработкой нейро-компьютерных технологий, с помощью которых можно будет читать и передавать мысли. Об этом основатель и глава соцсети Марк Цукерберг рассказал во время очередной сессии вопросов и ответов, сообщает Business Insider.

«Я думаю, однажды мы будем в состоянии посылать друг другу мысли с помощью технологий. Вы просто подумаете о чем-то, и ваши друзья немедленно смогут это почувствовать», — отметил он.

В середине 2016 года Facebook сформировал секретное исследовательское подразделение Building 8, которое, по слухам, занимается разработкой технологий для передачи мыслей с помощью компьютеров. Сотрудники Building 8 должны иметь опыт работы с «нейровизуализацией» и «электрофизиологическими данными».

На позицию инженера нейро-компьютерных технологий подразделению требуется доктор наук по нейробиологии, а в описании другой вакансии указано, что соискатель должен быть специалистом по разработке «алгоритмов обработки аудиосигналов» для создания «коммуникационной вычислительной платформы будущего».

С сентября 2016 года Building 8 возглавляет Марк Шевилле (Mark Chevillet) — автор образовательной программы по прикладной нейробиологии для Университета Джонса Хопкинса.