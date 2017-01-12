Как сообщили в ЦБА, в ходе аукциона заявки удовлетворялись по принципу «от максимальной цены до минимальной». По итогам аукциона курс доллара вырос с 1,7742 маната до 1,7867 маната за доллар.
Дата: 2017/01/12 13:45
Раздел: Азербайджан, Экономика
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