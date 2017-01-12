Сегодня в Центральном банке при участии Государственного нефтяного фонда Азербайджана прошел валютный аукцион в новом формате.

Как сообщили в ЦБА, в ходе аукциона заявки удовлетворялись по принципу «от максимальной цены до минимальной». По итогам аукциона курс доллара вырос с 1,7742 маната до 1,7867 маната за доллар.