Обнаруженный 12 декабря прошлого года в мусорном баке в Баку младенец переведен из отделения реанимации в отделение патологии новорожденных.

Об этом Report сообщил директор Научно-исследовательского института им. К.Фараджевой, главный педиатр республики Насиб Гулиев.

По его словам, сейчас младенец проходит реанимационное лечение: «В отделении малышу оказывается особый уход, уделяется внимание питанию, чтобы было прибавление в весе».

Главный педиатр добавил, что после полного выздоровления ребенка передадут в Дом малютки.

Отметим, что младенец был найден с необрезанной пуповиной, у него также наблюдалась острая дыхательная недостаточность.