Выясняется, какие цели преследовались за провокацией, совершенной Арменией на границе с Азербайджаном 29 декабря. Одной из целей, безусловно, была проверка «воли» ОДКБ, где главенствует Россия, а точнее, настроить ее против Азербайджана. Однако уловка не удалась.

Да, в целом бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа осудил этот инцидент и даже использовал выражение “Нагорно-Карабахская республика», чтобы обрадовать армян. Однако через день пресс-служба ОДКБ и МИД России опровергли эти слова, а еще через день Бордюжу отстранили от поста генсека.

Этим официальная Москва показала, что не собирается разделять такие опасные капризы Еревана и портить отношения с Азербайджаном. Эту реакцию можно назвать нагоняем марионеточной стране от Кремля.

Но, как видно, целью Армении был не только Азербайджан. Целью были также значительно улучшившиеся в последнее время отношения между Турцией и Россией. Известно, что Ереван сильно беспокоится из-за сближения Москвы и Анкары. Армения переживает из-за исторического соглашения между Москвой и Анкарой в связи с прекращением огня в Сирии, справедливо полагая, что аналогичный формат сотрудничества, к тому же участием Азербайджана, может быть реализован и по Южному Кавказу, в частности по Карабаху.

Неслучайно армяне совершили эту провокацию вскоре после соглашения по Сирии. Подобными провокациями Ереван желает посеять недоверие в отношениях России и Азербайджана, а вслед России и Турции. А значит, по мере углубления отношений между Россией и Турцией, не исключен рост числа подобных инцидентов.

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Интересен комментарий по этому поводу российского эксперта Евгения Михайлова. В статье для сайта Vesti.az политолог обращает внимание на то, что заявления о мире режима Саргсяна являются фикцией:

«Я, конечно, очень надеюсь на благоразумие армянского руководства в вопросе решения Нагорно-Карабахского конфликта в 2017 году, однако при этом никаких иллюзий не испытываю. Мы не раз видели громкие заявления президента Сержа Саргсяна о том, что республика готова к мирному диалогу, при этом предпринимались решения резко противоположные здравому смыслу.

Регулярные провокации армянских боевых подразделений на линии разграничения говорят о том, что, скорее всего вопрос Карабаха будет согласован, учитывая реальное положение дел и основным участником мирного урегулирования, скорее всего, будет третья сторона. В нашем случае гарантами будут являться Россия и Турция. Россия как основной союзник Армении, Турция как гарант безопасности интересов Азербайджана».

По мнению российского аналитика, это не может нравиться Армении, при этом выбора у неё не будет.

«Оккупация территории Азербайджана должна прекратиться, по крайней мере, я ожидаю возвращения районов буферной зоны. Воинственная риторика армянского истеблишмента порядком надоела и простому народу Армении, который устал жить в постоянной блокаде, испытывая колоссальные экономические трудности. На мой взгляд, в 2017 году ожидается смена границ во многих странах мира. Ожидаемая смена курса новой американской администрации касаемо участия США в геополитической расстановке сил в странах бывшего СССР принесет свои положительные плоды и в Карабахском вопросе», — отметил эксперт.

По его словам, попытки Армении притянуть за уши ОДКБ для окончательного формирования нового армянского государства на землях Азербайджана выглядят безуспешными:

«Все провокации на границе разграничения выглядят не более чем невзрачными укусами неспособными привести к реальным последствиям для Азербайджана. Более того, это понимают страны участницы коллективного договора о безопасности и осторожно дают понять, что, дескать, закавказская республика ведет себя как малый ребенок, пытающийся специально шкодить, чтобы старший брат заступился. Исторически мы это уже видели в истории с Оттоманской империей в начале двадцатого века. Налаживающиеся отношения России и Турции не могут радовать Армению, и вполне вероятно она намеренно будет раскачивать ситуацию в регионе для столкновения интересов России и Турции. Однако, на мой взгляд, все это будет безуспешно и в итоге благоразумие возьмет верх, и мы увидим возвращение оккупированных территорий в родные пенаты», — добавил политолог.

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Есть немало экспертов, думающих так же, как российский политолог. Вопрос Нагорного Карабаха на самом деле не только открыто угрожает отношениями Азербайджана и России, Турции и России, но и превратился в пороховую бочку в регионе. Урегулирование этого самого изнурительного конфликта региона стало необходимым как никогда. Это могут сделать Россия и Турция, у которых уже есть образец сотрудничества по Сирии…